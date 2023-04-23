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Первая победа «Пари НН» в 2023 году - видео видео

23 Апреля 2023 • 16:46 Комментировать
Пари НН
2:1
Крылья Советов
окончен

В 24-м туре «Пари НН» и «Крылья Советов» сражались за важные  очки в битве за выживание, и победа самарцев оставляла далеко позади квартет неудачников.

Но всё же нижегородцы были сегодня сильнее, и спор за выживание заиграл новыми красками. В первом тайме команды обменялись голами Фернандо Костанцы с игры и Тимура Сулейманова с (обязательного в этом туре) пенальти. Ключевым моментом стала сумбурная контратака «Пари НН» с ударом в касание Владислава Яковлева, который здорово перебросил голкипера и принес своей команде первые три очка в 2023 году.

Как это было, смотрите в видеообзоре.

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Крылья Советов Пари НН
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