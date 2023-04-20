Писарский заявил, что в «Крыльях» не опасаются вылета из РПЛ

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о возможном вылете команды в Первую Лигу по итогам текущего сезона.

«У нас нет опасений покинуть РПЛ. В команде нормально воспринимают ситуацию. Мы стараемся из нее выйти, набираем потихоньку очки», — цитирует Писарского «РБ Спорт».

Напомним, 27-летний нападающий выступает за самарский клуб с января этого года. На счету Писарского три забитых мяча в 11 матчах за «Крылья Советов».

Подопечные Игоря Осинькина набрали 25 очков за 23 тура и находятся на 12-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем матче «Крылья» встретятся в гостях с «Пари НН», игра пройдет 23 апреля в 14:00 по мск.