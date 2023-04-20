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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Писарский заявил, что в «Крыльях» не опасаются вылета из РПЛ

20 Апреля 2023 • 18:16 Комментировать
Пари НН
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Крылья Советов
1 3.40 X 3.30 2 2.20
23.04 14:00

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о возможном вылете команды в Первую Лигу по итогам текущего сезона.

«У нас нет опасений покинуть РПЛ. В команде нормально воспринимают ситуацию. Мы стараемся из нее выйти, набираем потихоньку очки», — цитирует Писарского «РБ Спорт».

Напомним, 27-летний нападающий выступает за самарский клуб с января этого года. На счету Писарского три забитых мяча в 11 матчах за «Крылья Советов».

Подопечные Игоря Осинькина набрали 25 очков за 23 тура и находятся на 12-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем матче «Крылья» встретятся в гостях с «Пари НН», игра пройдет 23 апреля в 14:00 по мск.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Владимир Писарский
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