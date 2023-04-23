«Произвол чистой воды»: Гендиректор «Крыльев Советов» возмущён судейством

Вадим Андреев, занимающий должность генерального директора «Крыльев Советов», остался недоволен судейством в матче с «Пари НН». Самарцы, как известно, проиграли со счётом 1:2.

«То, что сегодня было - это произвол чистой воды. Просто безобразие! Мы хотим обратиться к лиге: вас устраивает такое судейство?» - сказал Андреев, чьи слова приводит телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Андреев возмутился сразу несколькими решениями рефери – назначением пенальти в ситуации с игрой рукой Рассказова (директор «Крыльев» отметил, что игрока толкали), неназначением пенальти на Писарском в конце первого тайма, а также несколькими фолами соперника, за которыми не последовало санкций.

«Фол Александрова, который ногой бьёт в лицо Писарскому - не вторая жёлтая и удаление?» - вопрошает Андреев.

По словам Андреева, «Крылья Советов» будут направлять обращение в экспертно-судейскую комиссию.

«Уверены, что к Галимову будет очень много вопросов не только со стороны ЭСК, но и других органов. Но вопрос остаётся прежним: сколько будет продолжаться судейский произвол?» - подытожил Андреев.