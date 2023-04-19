Игрок «Крыльев Советов» Гарре рассказал о своём общении с Гвардиолой

Нападающий «Крыльев Советов» Бенжамин Гарре, ранее выступавший за молодёжную команду «Манчестер Сити», рассказал об общении с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.

Аргентинец вспомнил, как проходил предсезонку с основной командой «Манчестер Сити» в 2018 году. Гарре назвал эти тренировки лучшими в своей жизни, так как сумел на них многому научиться. По словам футболиста, Гвардиола замечательно относился к молодым игрокам.

«Пеп постоянно просил меня быть счастливым. Он требовал от меня свободной и расслабленной игры.

В последний раз мы общались в прошлом году. Пеп всегда мне отвечал, записывал аудиосообщения, в которых говорил, что следит за моей игрой», — цитирует Гарре «Чемпионат».

В текущем сезоне Гарре провёл за «Крылья Советов» 10 матчей и отметился одной результативной передачей. После 23 туров РПЛ самарцы занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.