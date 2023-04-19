Гарре: «До перехода в «Крылья» мной очень сильно интересовался «Краснодар»

Нападающий «Крыльев Советов» Бенжамин Гарре рассказал, что перед его переходом в самарский клуб им интересовался «Краснодар».

«Мной очень сильно интересовался «Краснодар», но «Крылья» были быстрее и конкретнее», — приводит слова Гарре «Чемпионат».

Напомним, Гарре перешёл в «Крылья Советов» в январе текущего года из аргентинского «Расинга». В составе самарской команды вингер успел провести 10 матчей и отметиться в них одной результативной передачей.

После 23 туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Сой ближайший матч команда Игоря Осинькина проведёт 23 апреля против «Пари НН». Начало — в 14:00 по московскому времени.