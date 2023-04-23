Писарский возмущён судейством - хочет отправить арбитров к окулисту

В воскресенье «Крылья Советов» огорчили своих болельщиков, проиграв гостевой матч Премьер-лиги против «Пари НН» с результатом 1:2. После игры форвард самарской команды Владимир Писарский раскритиковал судей. В социальных сетях футболист опубликовал кадр, на котором зафиксирован его контакт с Никитой Каккоевым в штрафной площади нижегородцев.

«Предлагаю запустить сбор средств на консультацию к окулистам», - написал Писарский.

На матче «Пари НН» - «Крылья Советов» работала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым. У мониторов трудились Иван Сиденков (ВАР) и Егор Болховитин (АВАР).

Отметим, что во второй части сезона Премьер-лиги Владимир Писарский не забил ни единого гола. При этом в первой части чемпионата форвард забил 14 голов, выступая за «Оренбург».