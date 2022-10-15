Роберто Фернандес: «Нужно было победить»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги новичок турнира «Оренбург» дал настоящий бой московскому «Динамо», однако проиграл с достойным счетом - 2:3.

Нападающий «Динамо» Роберто Фернандес считает, что победа стала свидетельством того, что команда оправилась после череды неудачных игр, в которых не могла победить

- У нас положение было не особо хорошее, мало очков. Нужно было обязательно добыть победу в этой встрече. Очень хорошо, что удалось выиграть. Надеюсь, что с каждой игрой мы будем только прогрессировать, - заявил Фернандес в эфире телеканала «Матч ТВ».