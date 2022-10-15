Йоканович: «Те игроки, которые вышли, они вдохнули новую жизнь в команду»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Оренбургом» (3:2).

- Я сразу спрошу про замены. Было ощущение, что тройная замена, когда вышли Гладышев, Макаров и Грулёв, она перевернула всю игру. Так ли это?

- На само деле это так. Те игроки, которые вышли, они вдохнули новую жизнь в команду, они придали ей энергию. И после этого последовал уже гол Груллёва, и с этой замены мы начали играть в более агрессивный мощный футбол и начали давить.