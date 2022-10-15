​«Оренбург» сравнял счёт в гостях у «Динамо»

В субботу вечером «Динамо» и «Оренбург» выяcняют отношения в матче тринадцатого тура чемпионата России. Команда Славиши Йокановича быстро открыла счёт – уже на 11-й минуте в воротах «Оренбурга» расписался Сергей Паршивлюк. Впрочем, на 25-й минуте подопечным Марцела Лички удалось ответить. Автором гола стал нападающий Владимир Сычевой.

Обменявшись голами, «Динамо» и «Оренбург» будут продолжать искать слабые места в оборонительных редутах друг друга, желая набрать три очка.

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