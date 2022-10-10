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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин назвал причины блеклой игры Захаряна

10 Октября 2022 • 20:31 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
15.10 19:30

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре нападающего «бело-голубых» Арсена Захаряна.

«Не думаю, что блеклая игра Захаряна связана с несостоявшимся переходом в «Челси». Просто парень в том году сверкнул здорово — теперь к нему стали пристально присматриваться защитники», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Специалист считает, что игроку нужно прогрессировать, а он стоит на одном месте, это привычная ситуация для молодых футболистов, но ничего страшного в этом нет, все будет.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин Арсен Захарян
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