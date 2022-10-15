Сычевой: «Сделали фатальную ошибку, отдали мяч, пропустили два гола»

Лучший футболист матча «Динамо» - «Оренбург» (3:2) Владимир Сычевой поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Если в двух словах сказать: «Мы должны были выиграть этот матч». Но проиграли. Лично я расстроен от той игры, в которую мы начали играть при счете 2:1. Отдали мяч сопернику, хотя мы умеем играть. Мы умеем играть с мячом, первым номером. Сделали фатальную ошибку, отдали мяч, пропустили два гола. Всё!

- В такой ситуации есть смысл чуть-чуть наступать на горло собственной песни и сушить игру, или «Оренбург» не должен отходить от своей игры даже при таком счете?

- Нет, мы такая команда, что независимо какая команда - «Зенит», «Спартак», «Локомотив» - мы будем играть и стараться играть первым номером. Но то, что я говорил, после 2:1 мы что-то перестали играть первым номером и отдали мяч, как я уже говорил. Нам забили два гола, мы проиграли.

- Два гола от тебя и очередная возможность сделать важный поступок. Расскажи об этом, потому что наши зрители уже ждут этих моментов.

- Приятно получить эту награду, но лучше бы я ее не получил, но мы выиграли. Так было бы лучше.

- Я больше про футболку и то, что ты нес.

- Ничего такого, забил два гола. Команда помогла мне это сделать. Получил лучшего игрока матча. Всем спасибо, никто не доволен.