Гендиректор «Динамо»: «Мы очень ценим Тюкавина»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию с нападающим Константином Тюкавиным. Ранее представитель форварда «бело-голубых» Алексей Сафонов заявил, что, возможно, его клиенту стоит сменить клуб из-за недостатка игровой практики.

«Это эмоциональное заявление господина Сафонова. Мы Костю очень ценим, он важный игрок нашей команды, он вышел в старте. У него контракт еще на 2,5 года», — цитирует Пивоварова «РБ Спорт».

По словам функционера, выход Тюкавина в стартовом составе в игре с «Оренбургом» не связан с выступлением его агента, это произошло из-за изменения схемы, но лучше задать такой вопрос тренеру.

В текущем сезоне на счету 20-летнего Тюкавина 15 матчей во всех турнирах, три забитых мяча и одна голевая передача.