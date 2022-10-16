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Гендиректор «Динамо»: «Мы очень ценим Тюкавина»

16 Октября 2022 • 16:14 Комментировать
Динамо Москва
3:2
Оренбург
окончен

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию с нападающим Константином Тюкавиным. Ранее представитель форварда «бело-голубых» Алексей Сафонов заявил, что, возможно, его клиенту стоит сменить клуб из-за недостатка игровой практики.

«Это эмоциональное заявление господина Сафонова. Мы Костю очень ценим, он важный игрок нашей команды, он вышел в старте. У него контракт еще на 2,5 года», — цитирует Пивоварова «РБ Спорт».

По словам функционера, выход Тюкавина в стартовом составе в игре с «Оренбургом» не связан с выступлением его агента, это произошло из-за изменения схемы, но лучше задать такой вопрос тренеру.  

В текущем сезоне на счету 20-летнего Тюкавина 15 матчей во всех турнирах, три забитых мяча и одна голевая передача.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Павел Пивоваров Константин Тюкавин
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