Пивоваров: «Мы доверяем главному тренеру»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги новичок турнира «Оренбург» дал настоящий бой московскому «Динамо», однако проиграл с достойным счетом - 2:3. Генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров заявил, что у наставника Славиши Йокановича есть кредит доверия от руководства и речь об его возможной отставке не идет.

- Йокановичу дали на исправление три матча? Эта информация недостоверна. Мы работаем и продолжаем доверять главному тренеру. Мы победили, показали хороший результат, проигрывая по ходу матча. Это показатель воли, характера, - цитирует слова Пивоварова издание «Спорт-экспресс».