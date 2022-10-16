В «Оренбурге» рассказали, как разгром 0:8 от «Зенита» повлиял на команду

Рулевой «Оренбурга» Марцел Личка вспомнил о разгромном поражении от петербургского «Зенита» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. В матче на «Газпром Арене» команда из Оренбурга была уничтожена со счетом 0:8.

«С того момента команда подросла. Мы хорошо среагировали на эти 0:8. Потом был матч в Нижнем Новгороде, где мы выиграли и стали шаг за шагом двигаться вперед», - поведал специалист во время пресс-конференции.

В субботу, 15 октября, «Оренбург» на выезде противостоял московскому «Динамо». Встреча завершилась победой столичного коллектива со счетом 3:2. После этого матча подопечные Лички с 18 баллами располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.