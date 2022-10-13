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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец: «Йокановичу нужно дать доработать до конца сезона»

13 Октября 2022 • 19:15 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
15.10 19:30

Бывший нападающий сборной СССР Анатолий Бышовец поделился своим мнением относительно будущего московского «Динамо».

По мнению специалиста, предстоящая игра 13 тура чемпионата России против «Оренбурга» является шанс для команды Славиши Йокановича на исправление ситуации. Необходимо провести качественный анализ после ничьей с ЦСКА и зафиксировать определённые выводы. Несмотря на то, что в обойме у «бело-голубых» есть ряд футболистов высокого уровня, у них, может быть, нет должного взаимопонимания с сербским наставником, однако каждый матч реализация моментов будет всё лучше и лучше.

Бышовец считает, что в случае проигрыша оренбургскому клубу, всё равно не стоит задумываться об отставке главного тренера.

«Не думаю, что это удобное время, чтобы делать перемены на тренерском посту. Это может привести к отрицательным результатам в дальнейшем, потому что уже проделана определенная работа. Йокановичу нужно дать доработать до конца сезона», - цитирует бывшего футболиста «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Анатолий Бышовец Чемпионат России Оренбург Славиша Йоканович
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