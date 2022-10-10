Селюк назвал Смолова главной проблемой Тюкавина в «Динамо»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о причинах проблем 20-летнего нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в московском клубе.

Напомним, ранее агент 20-летнего форварда Алексей Сафонов выразил негодование малым количеством игрового времени, которое получает его клиент в нынешнем сезоне.

Селюк назвал Тюкавин очень перспективным игроком, который вряд ли покинет свой нынешний клуб в ближайшее время. А все проблемы футболиста, по мнению агента, заключаются в переходе Фёдора Смолова из «Локомотива» в январе нынешнего года.

«Проблема Тюкавина — приход Смолова в «Динамо». Фёдор перетягивает на себя одеяло, странно, что его постоянно ставят в основу, а команда играет всё хуже и хуже», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тюкавин провёл в составе «Динамо» 14 матчей, отметившись в них тремя голами и одной результативной передачей.