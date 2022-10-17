Добровинский: «У «Динамо» нет игры»

Болельщик столичного «Динамо» Александр Добровинский высказался об игре «бело-голубых» в нынешнем сезоне под руководством Славиши Йокановича.
«Пока нет игры. Посмотрим ближайшие матчи, что будет. Потому что если не появится рисунок, то, полагаю, надо будет думать, что делать с тренером», - передает слова болельщика «Матч ТВ».
В 13-м туре чемпионата России динамовцы на своем поле отпраздновали волевую победу над «Оренбургом» со счетом 3:2. «Бело-голубые» набрали 20 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Следующий матч столичный коллектив проведет против «Ростова» в Фонбет Кубке России.
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