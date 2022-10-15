​«Динамо» забило быстрый гол «Оренбургу»

Субботнюю программу тринадцатого тура Российской премьер-лиги закрывает матч между «Динамо» и «Оренбургом». Команда Славиши Йокановича после четырёх игр без побед в чемпионате рассчитывает вернуться на успешную тропу.

Открыть счёт «бело-голубым» удалось достаточно быстро – на 11-й минуте. Автором результативного удара стал защитник Сергей Паршивлюк.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Динамо» и «Оренбургом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Ранее сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» стало известно, что руководители «Динамо» дали Славише Йокановичу три матча на исправление ситуации.