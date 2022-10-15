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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов прогнозирует отставку в московском топ-клубе

15 Октября 2022 • 09:52 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
Через 8 ч. 28 мин.

Экс-игрок московского «Динамо» Руслан Пименов высказался насчет будущего главного тренера «бело-голубых» Славиши Йокановича.

«Девятое место руководство «Динамо» не устраивает. Йоканович не доработает до зимы. Любое поражение в чемпионате - его уволят. Главное в футболе - это результат», - цитирует Пименова «Спорт-экспресс».

По итогам 12 туров динамовцы с 17 набранными баллами занимают девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В ближайшем поединке чемпионата России московский коллектив на своем поле встретится с «Оренбургом». Встреча состоится в субботу, 15 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Руслан Пименов Славиша Йоканович
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