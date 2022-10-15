Наставник «Оренбурга»: «Проиграли, но достойно»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги новичок турнира «Оренбург» дал настоящий бой московскому «Динамо», однако проиграл с достойным счетом - 2:3. Наставник «Оренбурга» Марцел Личка считает, что подобное выступление свидетельствует о достойной форме его команды.

- Мы сыграли хороший, качественный матч. Первые 60 минут мы были лучше «Динамо». Но футбол — игра голов, и наш соперник забил больше. Тем не менее я поблагодарил команду в раздевалке. Мы проиграли, но я могу сказать, что смотрю в будущее с оптимизмом, - заявил Личка в эфире телеканала «Матч ТВ».