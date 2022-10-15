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Йоканович объяснил новую схему на матч с «Оренбургом»

15 Октября 2022 • 19:19 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Оренбург
2-й тайм

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Мы знаем, что у вас есть травмированные и дисквалифицированные, поэтому есть перестановки в составе. Но почему схема 4-4-2 и Смолов с Тюкавиным в старте?

- Мы сегодня приняли сделать крен больше на атакующие действия. С этим связана смена схемы. Мы играем дома, это тоже очень важно и накладывает отпечаток на выбор того, что сегодня будет именно эта схема. Каждая игра - это новая глава, которая обязательно будет прочитана. Сегодня она будет такой.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович
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