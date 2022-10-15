Йоканович объяснил новую схему на матч с «Оренбургом»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Мы знаем, что у вас есть травмированные и дисквалифицированные, поэтому есть перестановки в составе. Но почему схема 4-4-2 и Смолов с Тюкавиным в старте?

- Мы сегодня приняли сделать крен больше на атакующие действия. С этим связана смена схемы. Мы играем дома, это тоже очень важно и накладывает отпечаток на выбор того, что сегодня будет именно эта схема. Каждая игра - это новая глава, которая обязательно будет прочитана. Сегодня она будет такой.