Шунин: «Мастерство нужно оттачивать на тренировках»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги новичок турнира «Оренбург» дал настоящий бой московскому «Динамо», однако проиграл с достойным счетом - 2:3. Игру прокомментировал голкипер московского клуба Антон Шунин, который считает, что его команде не хватает мастерства, которое надо шлифовать в ходе долгих и упорных тренировок.

- В какой-то степени не выполняем установки тренера, но бежим вперед, выиграли. Есть ли понимание, что хочет видеть Йоканович? Есть, поэтому так и говорю. Нужно больше совершенствовать мастерство на тренировках и отрабатывать те моменты, которые не получаются, - цитирует слова Шунина издание «Спорт-экспресс».