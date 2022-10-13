Еремякин — о матче с «Динамо»: Я жду положительного результата

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался в преддверии матча 13-го тура РПЛ с «Динамо».

«Какие ожидания? Как должностное лицо и как болельщик «Оренбурга», я жду положительных результатов, шанс всегда есть», — цитирует слова Еремякина «РБ Спорт».

Функционер считает, что сейчас оренбургский клуб готов бороться за положительный результат в игре с «Динамо», но как сложится встреча, это уже другой вопрос.

15 октября столичный клуб примет на своем поле «Оренбург» в рамках 13-го тура чемпионата России, начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

На данный момент «Оренбург» занимает седьмое место в РПЛ.