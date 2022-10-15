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Сычевой позовёт на свадьбу арбитра, который не удалил его с поля за предложение девушке

15 Октября 2022 • 22:18 Комментировать
Динамо Москва
3:2
Оренбург
окончен

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой оформил дубль в игре с «Динамо», но эти голы всё равно не помогли его партнерам набрать очки - 2:3. После матча футболист пообщался с репортерами и ответил на вопросы по итогам матча с «Сочи». Тогда Сычевой, забив гол, подбежал к трибуне и сделал предложение девушке. Арбитр Артём Любимов имел все основания показать нападающему вторую желтую карточку, но пожалел игрока.

В общении с журналистами Сычевой не исключил, что позовет Любимова на свадьбу. Само торжество планируется на летние месяцы.

Также футболист отметил, что в клубе его не ругали за рискованный поступок, однако он понимает, что в случае удаления всё могло бы быть иначе.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Владимир Сычевой
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