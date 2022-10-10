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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: В «Челси» Захаряна ждёт жёсткая конкуренция

10 Октября 2022 • 21:07 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
15.10 19:30

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном переходе нападающего «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Челси».

«Способен ли Захарян сейчас заиграть в Европе? В «Челси» надо побороться за место в составе. Не думаю, что его там жаждут с распростертыми руками и для него есть место», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

По мнению эксперта, у «Челси» сейчас очень солидная команда, а английский футбол в целом отличается тем, что игроки бьются на поле до самых последних минут. Для Захаряна это хороший шанс попробовать свои силы в такой конкуренции, и если у него получится, то он сможет стать футболистом хорошего уровня, добавил Силкин.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Сергей Силкин Арсен Захарян
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