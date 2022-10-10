Силкин: В «Челси» Захаряна ждёт жёсткая конкуренция

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном переходе нападающего «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Челси».

«Способен ли Захарян сейчас заиграть в Европе? В «Челси» надо побороться за место в составе. Не думаю, что его там жаждут с распростертыми руками и для него есть место», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

По мнению эксперта, у «Челси» сейчас очень солидная команда, а английский футбол в целом отличается тем, что игроки бьются на поле до самых последних минут. Для Захаряна это хороший шанс попробовать свои силы в такой конкуренции, и если у него получится, то он сможет стать футболистом хорошего уровня, добавил Силкин.