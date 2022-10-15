Прогноз на матч «Динамо» - «Оренбург» от Бубнова

Экс-защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о матче «Динамо» против «Оренбурга» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

«2:1. «Динамо» обязательно будет пытаться исправить ситуацию, потенциал для этого есть. Ставлю на победу «бело-голубых» в игре на встречных курсах», - передает слова аналитика Sportbox.

Матч состоится на стадионе «ВТБ Арена» в субботу, 15 октября. Начало запланировано в 19:30 по столичному времени.

В преддверии этого матча «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице, а «Оренбург» располагается на седьмой строчке.