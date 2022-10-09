Защитник «Динамо» Маричаль не планирует получать российское гражданство

Защитник «Динамо» Николас Маричал в разговоре со «Спорт-Экспрессом» признался, что пока не планирует получать российское гражданство по примеру бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

Напомним, уругвайский футболист перешёл в московский клуб минувшим летом из «Насьоналя» за 4,2 миллиона евро. В текущем сезоне Маричаль провёл в составе «бело-голубых» пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства 18 сентября. Не исключено, что в будущем они смогут выступать за национальную сборную России, однако сам Малком признавался, что намерен получить российский паспорт для того, чтобы «Зенит» мог заявить ещё одного иностранца.