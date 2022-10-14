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«Орещук»: «Я категорически против увольнения Йокановича сейчас»

14 Октября 2022 • 15:57 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
15.10 19:30

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о работе главного тренера московской команды Славиши Йокановича в нынешнем сезоне.

После 12 туров «бело-голубые» занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 17 набранных очков. В последних четырёх матчах подопечные Йокановича трижды уступили и один раз сыграли вничью.

По мнению Орещука, руководству «Динамо» стоит предоставить сербскому специалисту возможность поработать хотя бы до конца текущего года.

«Сейчас точно никаких резких движений не нужно. Как минимум до конца года ему надо дать поработать. Если ситуация будет более-менее нормальная, то с ним входить во вторую часть сезона и потом что-то спрашивать. Я категорически против его увольнения сейчас», — цитирует Орещука Metaratings.

Напомним, 54-летний Йоканович возглавил «Динамо» минувшим летом. Ранее он работал в Англии, Испании, Израиле, Катаре и Сербии. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут завтра, 15 октября, против «Оренбурга». Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Орещук Славиша Йоканович
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