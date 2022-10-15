Грулёв сравнял счёт в матче с «Оренбургом»

Динамовцы недолго находились в роли догоняющих в матче 13-го тура Премьер-лиги с «Оренбургом». Команда Славиши Йокановича, пропустив второй гол от Владимира Сычевого, отыгралась спустя 12 минут. Вячеслав Грулёв разыграл комбинацию с Арсеном Захаряном и от линии штрафной метко пробил под правую штангу ворот «Оренбурга». Счет стал 2:2.

Напомним, что первый мяч был забит Сергеем Паршивлюком. В таблице Премьер-лиги команды находятся рядом. У «Оренбурга» 19 очков и восьмая строчка в таблице, его соперник отстает на один пункт. Напомним, что до этого поединка «Динамо» не могло победить на протяжении четырех матчей.