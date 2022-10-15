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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Грулёв сравнял счёт в матче с «Оренбургом»

15 Октября 2022 • 21:02 Комментировать
Динамо Москва
3:2
Оренбург
окончен

Динамовцы недолго находились в роли догоняющих в матче 13-го тура Премьер-лиги с «Оренбургом». Команда Славиши Йокановича, пропустив второй гол от Владимира Сычевого, отыгралась спустя 12 минут. Вячеслав Грулёв разыграл комбинацию с Арсеном Захаряном и  от линии штрафной метко пробил под правую штангу ворот «Оренбурга». Счет стал 2:2.

Напомним, что первый мяч был забит Сергеем Паршивлюком. В таблице Премьер-лиги команды находятся рядом. У «Оренбурга» 19 очков и восьмая строчка в таблице, его соперник отстает на один пункт. Напомним, что до этого поединка «Динамо» не могло победить на протяжении четырех матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Оренбург Вячеслав Грулёв
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