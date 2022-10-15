Ловчев сделал прогноз на матч «Динамо» - «Оренбург»

Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Оренбургом» в 13-м туре Премьер-лиги. По мнению аналитика, «бело-голубые» наберут три очка в этом поединке.

«Хозяева выглядят предпочтительнее. У них будет желание поквитаться за кубковую осечку. Обе команды забьют, а победит «Динамо» - 2:1», - передает слова эксперта «Плеймейкер».

Матч «Динамо» - «Оренбург» состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 15 октября, начало – 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.

После 12 туров хозяева занимают девятое место в таблице РПЛ, а гости находятся на седьмой строчке.