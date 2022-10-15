Смолов и Тюкавин – в атаке «Динамо» на матч с «Оренбургом»

Субботнюю часть тринадцатого тура чемпионата России будут закрывать «Динамо» и «Оренбург». Наставник московской команды Славиша Йоканович решил выпустить на поле с первых минут таких исполнителей:

Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Маричаль, Даса, Фомин, Кутицкий, Захарян, Нгамалё, Смолов, Тюкавин.

В четырёх последних турах чемпионата России «Динамо» набрало всего лишь один балл. Из-за этого команда опустилась на девятое место в таблице. В субботу «бело-голубые» постараются покончить с неудачной серией.

Следить за матчем между «Динамо» и «Оренбургом» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.