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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Йоканович: «Игроки отдали всё ради победы»

15 Октября 2022 • 23:53 Комментировать
Динамо Москва
3:2
Оренбург
окончен

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги новичок турнира «Оренбург» дал настоящий бой московскому «Динамо», однако проиграл с достойным счетом - 2:3.

Игру прокомментировал наставник московского клуба Славиша Йоканович, который считает, что его игроки сделали для победы все возможное.

- Доволен победой и тем, что команда взяла три очка. Первые 60 минут мы провели слабо, было недостаточно энергии, пострадали от стандартных положений. Последние 30 минут были абсолютно иными. Ребята показали характер. Они отдали все, чтобы добиться победы, - цитирует слова Йокановича издание «Спорт-экспресс».


 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Оренбург Славиша Йоканович
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