Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка: «Хороший соперник сегодня, вернулся в игру со счета 1:2»

15 Октября 2022 • 21:55 Комментировать
Динамо Москва
3:2
Оренбург
окончен

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Динамо» (2:3).

- Хочу поблагодарить вашу команду за игру. Даже лучшим игроком встречи стал ваш футболист. В какой момент, по-вашему, сегодня была упущена победа?

- Я сказал ребятам в раздевалке спасибо за такую хорошую работу на поле. Понятно, не всегда за такую работу ты получаешь результат. Это футбол, это жизнь, нужно поздравить соперника. Хороший соперник сегодня, вернулся в игру со счета 1:2. Это тоже показывает, какой хороший характер у команды соперника. Но я думаю, там уже  на 60-й минуте нам начало быть тяжело. Второй гол, да, там сделали одну индивидуальную, тактическую ошибку - 2:2. Потом соперник сделал хорошие замены. Понятно, когда Макаров входит в игру, он много чего может дать, что сегодня тоже показал. Я доволен игрой, но мы едем домой с нулем заработанных очков. Если бы матча закончился 2:2, то это тоже было бы заслуженно для нас. Но соперник выиграл, забив на гол больше. В футболе играют голы, поэтому «Динамо» забрало сегодня все очки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Оренбург Марцел Личка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Краснодар Краснодар
Ахмат Ахмат
2
3
2.65 2.25 4.30
Видео
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Оренбург Оренбург
3
2
Видео
16.10.22 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Сочи Сочи
2.60 3.70 2.60
Видео
16.10.22 в 16:30
Пари НН Пари НН
Зенит Зенит
7.60 5.40 1.38
Видео
16.10.22 в 20:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.45 3.55 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Октября
22:18 · Россия. Премьер-лига
Сычевой позовёт на свадьбу арбитра, который не удалил его с поля за предложение девушке
21:55 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Хороший соперник сегодня, вернулся в игру со счета 1:2»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Те игроки, которые вышли, они вдохнули новую жизнь в команду»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Сычевой: «Сделали фатальную ошибку, отдали мяч, пропустили два гола»
21:12 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА – «Спартак»: прогноз на матч чемпионата России – 16 октября 2022
21:02 · Россия. Премьер-лига
Грулёв сравнял счёт в матче с «Оренбургом»
21:01 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» - «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России – 16 октября 2022
20:57 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Торпедо» выглядел достойно, но...»
20:51 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» уже ведёт в матче с «Динамо» после дубля Сычевого
20:50 · Россия. Премьер-лига
Худяков похвалил Гилерме
20:00 · Россия. Премьер-лига
​«Оренбург» сравнял счёт в гостях у «Динамо»
19:52 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» забило быстрый гол «Оренбургу»
19:42 · Россия. Премьер-лига
​Худяков: «Локомотив» на пути к выздоровлению»
19:25 · Россия. Премьер-лига
​Карпукас: «Мы сами довели дело до того, что «Локомотив» называют борцом за выживание»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Куликов: «Мы выиграли, это самое главное»
Все новости
Рекомендуем