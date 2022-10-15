Личка: «Хороший соперник сегодня, вернулся в игру со счета 1:2»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Динамо» (2:3).

- Хочу поблагодарить вашу команду за игру. Даже лучшим игроком встречи стал ваш футболист. В какой момент, по-вашему, сегодня была упущена победа?

- Я сказал ребятам в раздевалке спасибо за такую хорошую работу на поле. Понятно, не всегда за такую работу ты получаешь результат. Это футбол, это жизнь, нужно поздравить соперника. Хороший соперник сегодня, вернулся в игру со счета 1:2. Это тоже показывает, какой хороший характер у команды соперника. Но я думаю, там уже на 60-й минуте нам начало быть тяжело. Второй гол, да, там сделали одну индивидуальную, тактическую ошибку - 2:2. Потом соперник сделал хорошие замены. Понятно, когда Макаров входит в игру, он много чего может дать, что сегодня тоже показал. Я доволен игрой, но мы едем домой с нулем заработанных очков. Если бы матча закончился 2:2, то это тоже было бы заслуженно для нас. Но соперник выиграл, забив на гол больше. В футболе играют голы, поэтому «Динамо» забрало сегодня все очки.