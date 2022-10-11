В последнее время «Динамо» показывает плохие результаты. Славиша Йоканович, главный тренер московской команды, ожидаемо оказался под давлением. По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», руководители «бело-голубых» поставили Йокановичу условие. У 54-летнего специалиста есть три матча на исправление ситуации. Если «Динамо» в этих играх выступит плохо, Йоканович может быть уволен.

Ближайшими соперниками «Динамо» будут «Оренбург» (15 октября, РПЛ), «Ростов» (18 октября, Фонбет Кубок России) и «Локомотив» (22 октября, РПЛ).

На текущий момент «Динамо» занимает лишь девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.