Орещук: «Динамо» может продать Тюкавина, но больше 5 млн евро за него никто не даст

Футбольный агент Роман Орещук поделился мнением о возможном уходе нападающего Константина Тюкавина из «Динамо».

«Наверное, выгодно продать Тюкавина сейчас можно, но здесь вопрос стоит немного глубже — нужно знать, сколько клуб вложил в Константина, и за сколько его могут продать», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

По мнению агента, продать форварда можно примерно за пять миллионов евро, потому что в зарубежные клубы игроку тяжело уехать из-за текущей ситуации, а в РПЛ больше этой суммы за него никто не даст.

В текущем сезоне Тюкавин провел 14 матчей с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость 20-летнего нападающего составляет семь млн евро.