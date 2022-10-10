Агент Сафонов — о Тюкавине: «Если Йоканович не видит Костю в составе, пусть выставляет на трансфер»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об игровом времени, которое получает его клиент в составе московской команды.

Напомним, что в текущем розыгрыше РПЛ 20-летний форвард лишь пять раз вышел в стартовом составе «бело-голубых».

«Сколько тренер даёт, столько он и играет. Но всему есть какой-то предел — если Йоканович не видит Костю в составе, пусть выставляет на трансфер. Сами мы, безусловно, ни о чём просить не будем — у нас есть контрактные обязательства, мы их выполняем», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл в составе «бело-голубых» 14 матчей, забив в них три мяча и отдав одну результативную передачу. Действующий контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 7 миллионов евро.