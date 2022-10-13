Силкин считает, что Йоканович близок к увольнению из «Динамо»

Российский тренер Сергей Силкин высказался о работе наставника «Динамо» Славише Йокановича.

«Конечно, отставка Йокановича зреет! Когда нет результата, всегда зреет. Только время может показать, способен ли он исправить ситуацию», — приводит слова Силкина Legalbet.

Эксперт считает, что Йоканович является тренером, футбол которого сильно отличается от Сандро Шварца, новый специалист попытался играть по-другому, но у команды это не получается.

После 12-ти туров «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 17 очков. В предстоящем туре «бело-голубые» примут «Оренбург», игра пройдет 15 октября в 19:30 по мск.