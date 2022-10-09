Агент Сафонов — о Тюкавине: «Мне кажется, у нас и Холанн до последнего в запасе бы сидел, ждал бы час»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об отсутствии игровой практики у своего клиента.

Сафонов считает, что тренерские решения в отношении 20-летнего форварда не поддаются никакой логике.

«Тренер команды особо не жалует его, не даёт почти шансов. И многие именитые специалисты удивлены, что ему не дают игрового времени. Мне кажется, у нас и Холанн до последнего в запасе бы сидел, ждал бы час», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Тюкавин провёл в составе «Динамо» 14 матчей, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу.