Орещук: «Захарян сбавил требования к себе»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением об игре полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна.

По мнению Орещука, 19-летний футболист сбавил к себе требования, и сорвавшийся переход в «Челси» минувшим летом на это никак не влияет.

«Трансфер в «Челси» здесь играет мало-мальскую роль. Конечно, это бред: «Меня не взяли в «Челси», поэтому я играю хуже», — приводит слова Орещука Metaratings.

Кроме того, Орещук отметил, что в нынешнем сезоне Захарян действует на своей привычной позиции, в отличии от прошлого розыгрыша чемпионата России, когда её занимал Себастиан Шиманьски. По мнению специалиста, это может говорить о том, что наставник «бело-голубых» Славиша Йоканович перестраивает команду под молодого россиянина.

В текущем сезоне Захарян провёл в составе «Динамо» 14 матчей, отметившись в них двумя голами и тремя результативными передачами.