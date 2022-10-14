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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка заявил, что лучше покинет «Оренбург», чем будет играть от обороны

14 Октября 2022 • 17:39 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
15.10 19:30

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка высказался в преддверии матча 13-го тура РПЛ против «Динамо».

«Мы поедем играть в футбол. Намерены показать свои лучшие качества. Точно не будем ставить никаких «автобусов», такой футбол я не люблю», — сказал Личка в «Рецепт Тура» на канале «Матч ПРЕМЬЕР».

Специалист добавил, что лучше он покинет команду, чем будет «парковать автобус» в обороне.

Подопечные Лички занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав за 12 туров 18 очков.

«Динамо» примет «Оренбург» завтра, 15 октября, стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Оренбург Марцел Личка
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