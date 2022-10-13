Силкин: «В матчах с аутсайдерами в последнее время «Динамо» играет очень неудачно»

Бывший игрок московского и минского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 13 тура чемпионата России, в котором столичная команда примет на своём поле «Оренбург».

Специалист считает, что «бело-голубые» совсем не могут качественно играть от обороны, в то время как оренбургский клуб в Москве явно будет цепляться за очки.

«С ЦСКА же было ощущение, что команды вышли на ничью играть», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Силкин отметил, что ничейный результат по нынешней системе начисления очков – неудовлетворительный исход.

«Конечно, с учетом того, что играли на «ВЭБ Арене», можно еще какой‑то позитив найти. Но в матчах с аутсайдерами в последнее время «Динамо» играет очень неудачно», - сказал динамовец.

Матч «Динамо» - «Оренбург» начнётся 15 октября в 19:30.