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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «В матчах с аутсайдерами в последнее время «Динамо» играет очень неудачно»

13 Октября 2022 • 18:04 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
15.10 19:30

Бывший игрок московского и минского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 13 тура чемпионата России, в котором столичная команда примет на своём поле «Оренбург».

Специалист считает, что «бело-голубые» совсем не могут качественно играть от обороны, в то время как оренбургский клуб в Москве явно будет цепляться за очки.

«С ЦСКА же было ощущение, что команды вышли на ничью играть», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Силкин отметил, что ничейный результат по нынешней системе начисления очков – неудовлетворительный исход.

«Конечно, с учетом того, что играли на «ВЭБ Арене», можно еще какой‑то позитив найти. Но в матчах с аутсайдерами в последнее время «Динамо» играет очень неудачно», - сказал динамовец.

Матч «Динамо» - «Оренбург» начнётся 15 октября в 19:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Чемпионат России Сергей Силкин Оренбург
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ДИНАМО МОСКВА ОРЕНБУРГ
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