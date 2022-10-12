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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: Тюкавин заслуживает большего

12 Октября 2022 • 21:13 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
15.10 19:30

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о ситуации нападающего Константина Тюкавина в «Динамо».

«То, что мало играет — очевидно. Соглашусь, что заслуживает большего. Но надо потерпеть, не стоит бросаться словами об уходе», — заявил Широков «РБ Спорту».

По мнению эксперта, Тюкавина никто не отпустит, помимо этого, сейчас не то время, когда нужно говорить об уходе из клуба, потому что ситуация в турнирной таблице у «Динамо» не самая лучшая, наоборот, необходимо помогать родной команде, выходя на замену.

В текущем сезоне 20-летний форвард «бело-голубых» принял участие в 14 матчах во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Широков Константин Тюкавин
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ДИНАМО МОСКВА ОРЕНБУРГ
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