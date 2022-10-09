Нгамалё признался, что готов сыграть за сборную России

Нападающий «Динамо» Муми Нгамалё признался, что готов однажды сыграть за сборную России.

Напомним, 28-летний камерунец перешёл в «Динамо» минувшим летом из «Янг Бойз». Футболист отказался комментировать возможность получения российского гражданства игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо, но не стал исключать, что в будущем он сам может выступить за национальную команду нашей страны.

«Хотел бы однажды сыграть за сборную России хотя бы один матч? Только на один матч (смеётся)», — цитирует Нгамалё «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне вингер провёл в составе «бело-голубых» четыре матча, не отметившись в них результативными действиями.