«Оренбург» уже ведёт в матче с «Динамо» после дубля Сычевого

«Динамо» рискует остаться без победы в пятом матче подряд. В игре 13-го тура Премьер-лиги с «Оренбургом» «бело-голубые» повели уже на 11-й минуте после удара Сергея Паршивлюка, но достаточно быстро пропустили от Владимира Сычевого. После перерыва он же оформил дубль. Брайан Мансилья убежал в отрыв по левому краю поля и прострелил к площади ворот, где Сычевой удачно пробил в одно касание в сетку ворот. Счет стал 2:1.

«Оренбург» на эту минуту поднимается уже на пятое место, в то же время «Динамо» остается на девятой строчке в турнирной таблице.

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