Даса назвал главное отличие РПЛ от чемпионата Голландии

Защитник «Динамо» Эли Даса рассказал, чем РПЛ отличается от чемпионата Голландии.

Напомним, ранее 29-летний израильтянин на протяжении трёх сезонов выступал за нидерландский клуб «Витесс».

«Они во многом похожи, но российский футбол более жёсткий и агрессивный. Всё-таки в Нидерландах более открытая игра, от ворот до ворот. В этом главное различие», — цитирует футболиста Sport24.

В текущем сезоне Даса провёл в составе «бело-голубых» пять матчей, не отметившись в них результативными действиями. После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России динамовцы набрали 17 очков и расположились на восьмой строчке в турнирной таблице.