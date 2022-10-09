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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даса назвал главное отличие РПЛ от чемпионата Голландии

09 Октября 2022 • 11:05 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
15.10 19:30

Защитник «Динамо» Эли Даса рассказал, чем РПЛ отличается от чемпионата Голландии.

Напомним, ранее 29-летний израильтянин на протяжении трёх сезонов выступал за нидерландский клуб «Витесс».

«Они во многом похожи, но российский футбол более жёсткий и агрессивный. Всё-таки в Нидерландах более открытая игра, от ворот до ворот. В этом главное различие», — цитирует футболиста Sport24.

В текущем сезоне Даса провёл в составе «бело-голубых» пять матчей, не отметившись в них результативными действиями. После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России динамовцы набрали 17 очков и расположились на восьмой строчке в турнирной таблице.  

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Евро-Футбол.Ру,
Витесс Динамо Москва Эли Даса
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