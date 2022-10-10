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Орещук: «Я не понимаю, почему Тюкавин сидит на скамейке»

10 Октября 2022 • 17:09 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
15.10 19:30

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о положении нападающего Константина Тюкавина в стане «бело-голубых».

«Я не понимаю, почему Тюкавин сидит на скамейке. Тренер принимает решение, кого выпускать, но потерять такой актив будет неправильно, если Константин продолжит сидеть в запасе», — цитирует слова Орещука «РБ Спорт».

Функционер отметил, что Фёдору Смолову уже 32 года, поэтому клуб должен думать о будущем, ведь «Динамо» не играет с Тюкавиным хуже, чем со Смоловым.

Ранее агент 20-летнего нападающего заявил, что если ситуация с его клиентом не изменится, то предстоит разговор с руководством клуба о будущем Тюкавина.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Роман Орещук Константин Тюкавин
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