Линекер: «Англия должна нападать»

В шестом, заключительном туре группового раунда Лиги Наций сборная Англии пыталась одержать свою первую победу в матче с Германией. Счет в этой игре был открыт сразу после перерыва - Илкай Гюндоган смог реализовать пенальти, выведя свою команду вперед.

Затем немцы забили еще один гол, но, несмотря на это, англичанам удалось переломить ход игры - и за несколько минут до ее конца они даже повели в счете.

Бывший нападающий английской сборной Гари Линекер считает, что подопечным Гарета Саутгейта следует впредь играть в атакующей манере.

- Когда англичан заставляют играть от силы, нападая, то все получается хорошо. Когда они пытаются покрыть свои прорехи в защите и играют от обороны, то выглядят слабо, - поделился вердиктом Линекер в социальной сети.