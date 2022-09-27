Кейн: «Мы не победили, но нам есть чем гордиться»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал ничью со сборной Германии (3:3) в Лиге наций.

Хозяева «Уэмбли» уступали со счётом 0:2 до 72-й минуты, однако нашли в себе силы отыграться и даже вышли вперёд, но на 87-й минуте упустили победу.

«Игра против Германии на «Уэмбли» – особое событие при любых обстоятельствах. Мы чувствовали давление из-за недавних результатов, поэтому нам явно было что доказывать.

Конечно, необходимо прибавлять во многих аспектах и исключить ошибки, допущенные сегодня, но нам удалось забить три гола. Думаю, это придаст нам уверенности перед чемпионатом мира. Сегодня мы не победили, но я горжусь усилиями и менталитетом команды», – сказал в послематчевом интервью Кейн.