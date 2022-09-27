Гюндоган: «Сумасшедшая игра»

В шестом, заключительном туре группового раунда Лиги Наций сборная Англии пыталась одержать свою первую победу в матче с Германией. Счет в этой игре был открыт сразу после перерыва - Илкай Гюндоган смог реализовать пенальти, выведя свою команду вперед.

Футболист «Манчестер Сити» прокомментировал богатую на события игру, назвав ее «сумасшедшей». Он также считает, что команде необходимо серьезно поработать в преддверии ЧМ.

- Сумасшедшие 90 минут. Были хорошие вещи, но также обнаружились вещи, которые необходимо срочно устранять в преддверии чемпионата мира - написал Гюндоган в социальной сети.