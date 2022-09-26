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Лига наций УЕФА

Англия и Германия устроили шоу на «Уэмбли»! Шесть голов за 35 минут и ничья, узаконившая вылет «трёх львов»

26 Сентября 2022 • 23:42 Комментировать (6)
Англия
3:3
Германия
окончен

В матче шестого тура Лиги наций сошлись Англия и Германия.

Протокол игры  
Англия3:3Германия
  52'Гюндоган Илкай (0:1)
  67'Хаверц Кай (0:2)
(1:2) Шоу Люк72'  
(2:2) Маунт Мэйсон75'  
(3:2) Кейн Гарри83'  
  87'Хаверц Кай (3:3)
Поуп НикСтоунс Джон 37' (Уокер Кайл ( 37') Дайер ЭрикМагуайр ГарриДжеймс Рис IIШоу ЛюкБеллингем Джуд 90' (Хендерсон Джордан ( 90') Райс ДекланФоден Фил 66' (Маунт Мэйсон ( 66') Стерлинг Рахим 66' (Сака Букайо ( 66') Кейн Гарри
Запасные: Тони АйвенГехи МаркЧилуэлл БенАбрахам ТэммиКоди КонорРемсдейл АаронТриппьер КиранХендерсон Дин
Тер Штеген Марк-АндреКерер ТилоЗюле НикласШлоттербек Нико  83'Раум Давид 68' (Гнабри Серж ( 68') Киммих ЙозуаГюндоган ИлкайХофманн Йонас 46' (Вернер Тимо ( 46') Мусиала Джамал 79' (Мюллер Томас ( 79') Сане Лерой 68' (Госенс Робин ( 68') Хаверц Кай 90' (Белла-Котчап Армель ( 90')
Запасные: Гинтер МаттиасАрнольд МаксимилианТрапп КевинБауманн ОливерХенрихс Бенджамин
26 сентября. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

 

Такая красивая вывеска, но матч совсем никакого турнирного значения не имеет. Более того, встречаются аутсайдеры группы, в которой Венгрия и Италия разыграют путёвку в плей-офф. Англии вообще провела катастрофическую Лигу наций – всего один забитый гол (и то с пенальти), три поражения и две ничьи в пяти матчах. «Три льва» вылетают в лигу В по итогам этого сезона Лиги наций. Германия тоже не может похвастаться чем-то хорошим, но хотя бы остаётся в Лиге А.

На легендарном «Уэмбли» появились лучшие силы Англии и Германии – Кейн, Стерлинг, Райс, Фоден, Сане, Хаверц, Гюндоган. Киммих. И вроде всё располагало к отличному футболу, но не идёт в этой Лиге наций ни Англии, ни у Германии. Всё время получается скучное зрелище, вот и первый тайм последнего тура не стал исключением. Англичане вышли в красном и забрали себе мяч, немцы не особо сопротивлялись, изредка покалывая в контратаках.

Но и английские атаки остротой не отличались. Блеснул лишь классный заброс Люка Шоу, выведший Стерлинга на рандеву с тер Штегеном. Рахим вроде неплохо убрал оппонента, пробил в дальний угол, однако победителем в этом эпизоде вышел голкипер. После углового удара возникла суматоха и Кейн дважды бил с острого угла, но попал в защитника, а затем пальнул мимо ворот. У немцев же за первый тайм ни одного удара в створ, да и атак толковых не было.

Но скуку как рукой сняло во втором тайме. Помог Гарри Магуайр, врезавший по ноге Мусиале. Арбитр сбегал посмотреть повтор и понял, что пенальти 100-процентный. Илкай Гюндоган пробил в угол, не оставив шансов Поупу. А через 15 минут Магуайр потерял мяч уже у чужой штрафнйо площади, Германия улетела в контратаку, которую Вернер завершил передачей на Хаверца, а Кай – классным ударом в «девятку» из-за штрафной.

Удивительно, но как раз тут наконец проснулись англичане, за три минуты забившие два гола с игры, а 5,5 матчей до этого – ноль. Сначала кросс Риса Джеймса, направленный в центр штрафной площади, после серии отскоков стал добычей Люка Шоу на дальней штанге – 1:2. А затем Сака расправился со Шлоттербеком и нашёл Маунта, которому осталось из штрафной пальнуть под перекладину – 2:2. Но и это ещё не всё, в самой концовке Англия получила право на пенальти, это Шлоттербек вместо мяча ударил по ноге Беллингему.

11-метровый взялся исполнять Кейн и мощно пробил в «девятку», не оставив шансов тер Штегену – 3:2 с 0:2 за 11 минут. Потрясающий спектакль выдали сборные Германии и Англии, но первая победа англичан в элитном дивизионе так и не случилась. Кай Хаверц сориентировался на добивании после не самого сложного выстрела Гнабри и ошибки Поупа – 3:3. Огненную ничью подарили нам Германия и Англия, проводившие последних из элитного дивизиона Лиги наций.

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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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Barca mes que un club
27 Сентября 2022 в 00:26
Великолепный матч, просто пиршества настоящего футбола!🇩🇪🇬🇧⚽️👍👍 Матчи между англичанами и немцами почти всегда бывают очень интересными, захватывающими, где обе команды, играют , бьются до конца настоящая европейская футбольная классика. Немцы в итоге сравняли счет, молодцы👍🇩🇪
Alex1972
26 Сентября 2022 в 23:49
Неплохо...
Barca mes que un club
27 Сентября 2022 в 00:20
Гораздо лучше, чем у Аргентины с Месси)
Alex1972
27 Сентября 2022 в 00:25
Ещё ЧМ не начался, а ты уже истеришь... Боишься Аргентины видать... Не бойся, я с тобой... А-ха-ха-ха...
Barca mes que un club
27 Сентября 2022 в 00:28
Как жили мы борясь...так и отныне жить тебе и мне)) п.с. Аргентину бояться немцам как-то не к лицу, особенно вспоминая статистику выступлений с бланко-селестой😂😂
Alex1972
27 Сентября 2022 в 00:42
👍👍👍
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окончен Гибралтар 1:2 Грузия 20.00 7.60 1.16
окончен Англия 3:3 Германия 2.47 3.40 3.05
окончен Румыния 4:1 Босния и Герцеговина 1.93 3.55 4.00
окончен Сан-Марино 0:4 Эстония 16.00 5.50 1.25
окончен Черногория 0:2 Финляндия 2.60 3.05 2.95
окончен Северная Македония 0:1 Болгария 1.78 3.50 5.00
окончен Венгрия 0:2 Италия 4.20 3.40 2.03
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27.09  21:45 Норвегия ... Сербия 2.04 3.40 3.90
27.09  21:45 Албания ... Исландия 2.20 3.30 3.55
27.09  21:45 Косово ... Кипр 1.67 4.00 5.20
27.09  21:45 Швейцария ... Чехия 1.80 3.55 5.00
27.09  21:45 Греция ... Северная Ирландия 2.01 3.40 4.00
27.09  21:45 Швеция ... Словения 1.69 3.95 5.20
27.09  21:45 Португалия ... Испания 2.75 3.15 2.80
27.09  21:45 Украина ... Шотландия 2.49 3.65 2.75
27.09  21:45 Ирландия ... Армения 1.44 4.60 8.00
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