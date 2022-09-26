Англия и Германия устроили шоу на «Уэмбли»! Шесть голов за 35 минут и ничья, узаконившая вылет «трёх львов»

В матче шестого тура Лиги наций сошлись Англия и Германия.

Такая красивая вывеска, но матч совсем никакого турнирного значения не имеет. Более того, встречаются аутсайдеры группы, в которой Венгрия и Италия разыграют путёвку в плей-офф. Англии вообще провела катастрофическую Лигу наций – всего один забитый гол (и то с пенальти), три поражения и две ничьи в пяти матчах. «Три льва» вылетают в лигу В по итогам этого сезона Лиги наций. Германия тоже не может похвастаться чем-то хорошим, но хотя бы остаётся в Лиге А.

На легендарном «Уэмбли» появились лучшие силы Англии и Германии – Кейн, Стерлинг, Райс, Фоден, Сане, Хаверц, Гюндоган. Киммих. И вроде всё располагало к отличному футболу, но не идёт в этой Лиге наций ни Англии, ни у Германии. Всё время получается скучное зрелище, вот и первый тайм последнего тура не стал исключением. Англичане вышли в красном и забрали себе мяч, немцы не особо сопротивлялись, изредка покалывая в контратаках.

Но и английские атаки остротой не отличались. Блеснул лишь классный заброс Люка Шоу, выведший Стерлинга на рандеву с тер Штегеном. Рахим вроде неплохо убрал оппонента, пробил в дальний угол, однако победителем в этом эпизоде вышел голкипер. После углового удара возникла суматоха и Кейн дважды бил с острого угла, но попал в защитника, а затем пальнул мимо ворот. У немцев же за первый тайм ни одного удара в створ, да и атак толковых не было.

Но скуку как рукой сняло во втором тайме. Помог Гарри Магуайр, врезавший по ноге Мусиале. Арбитр сбегал посмотреть повтор и понял, что пенальти 100-процентный. Илкай Гюндоган пробил в угол, не оставив шансов Поупу. А через 15 минут Магуайр потерял мяч уже у чужой штрафнйо площади, Германия улетела в контратаку, которую Вернер завершил передачей на Хаверца, а Кай – классным ударом в «девятку» из-за штрафной.

Удивительно, но как раз тут наконец проснулись англичане, за три минуты забившие два гола с игры, а 5,5 матчей до этого – ноль. Сначала кросс Риса Джеймса, направленный в центр штрафной площади, после серии отскоков стал добычей Люка Шоу на дальней штанге – 1:2. А затем Сака расправился со Шлоттербеком и нашёл Маунта, которому осталось из штрафной пальнуть под перекладину – 2:2. Но и это ещё не всё, в самой концовке Англия получила право на пенальти, это Шлоттербек вместо мяча ударил по ноге Беллингему.

11-метровый взялся исполнять Кейн и мощно пробил в «девятку», не оставив шансов тер Штегену – 3:2 с 0:2 за 11 минут. Потрясающий спектакль выдали сборные Германии и Англии, но первая победа англичан в элитном дивизионе так и не случилась. Кай Хаверц сориентировался на добивании после не самого сложного выстрела Гнабри и ошибки Поупа – 3:3. Огненную ничью подарили нам Германия и Англия, проводившие последних из элитного дивизиона Лиги наций.